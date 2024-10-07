Эксперты оценили шансы появления штрафов за использование навигаторов в России

Эксперты оценили шансы появления штрафов за использование навигаторов в РоссииПри этом водителям необходимо соблюсти ряд условий
Сегодня в России категорически запрещено устанавливать любые мультимедийные устройства на лобовом стекле, если они затрудняют обзор водителю. При этом юристы отмечают, что компактные гаджеты, расположенные около зеркала заднего вида или в углу, не послужат основанием для вынесения штрафов.
Кроме того, ограничение на использование технических устройств за рулем, которые не являются частью конструкции автомобиля, не означает запрета навигационных систем. При этом такие гаджеты должны быть обязательно установлены на специальной подставке.
Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя, если заметят у него в руке электронные устройства во время движения. Также санкции могут последовать за установленные по центру лобового стекла гаджеты. При этом, если планшет или смартфон будут размещены в углу или на вентиляционной решетке, автомобилисты могут пользоваться ими без ограничений.
В середине сентября стало известно, что в России могут ужесточит наказания за использования гаджетов за рулем. Минтранс собирался расширить список запрещенных устройств.