Эксперты оценили шансы появления штрафов за использование навигаторов в России

Кроме того, ограничение на использование технических устройств за рулем, которые не являются частью конструкции автомобиля, не означает запрета навигационных систем. При этом такие гаджеты должны быть обязательно установлены на специальной подставке.

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя, если заметят у него в руке электронные устройства во время движения. Также санкции могут последовать за установленные по центру лобового стекла гаджеты. При этом, если планшет или смартфон будут размещены в углу или на вентиляционной решетке, автомобилисты могут пользоваться ими без ограничений.