Перуанский водитель нечаянно повредил знаменитые геоглифы Наски

Перуанский водитель Хайнер Хесус Флорес Виго повредил знаменитые геоглифы на плато Наска, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам министра культуры Перу, Виго проигнорировал запрещающий знак и выехал на территорию, закрытую для движения транспорта. Об этом сообщает CNN.

40-летнего водителя арестовали, однако позже выпустили. Судья счел, что в действиях Виго не было злого умысла. Тем не менее, он повредил три геоглифа и оставил следы шин на участке плато размером 50 на 100 метров. В ответ на это, Министерство культуры пообещало усилить меры безопасности.

Линии и геоглифы Наски считаются «величайшей загадкой археологии». Их возраст оценивается в две тысячи лет. На сегодняшний день известно о 30 рисунках, 13 тысячах линий и 700 геометрических фигурах. Длина некоторых рисунков, например, паука, составляет несколько десятков метров, длина линий — до восьми километров.

До сих пор остается загадкой, каким образом были созданы геоглифы. Ведь даже современные геодезические методы не позволяют проводить идеально ровные линии длиной в несколько километров.