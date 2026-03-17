Назван самый продаваемый в кроссовер в РФ

«Lada Niva Travel вторую неделю подряд становится бестселлером в сегменте SUV. Далее в ТОП-10 таких моделей следуют только кроссоверы. Так, второе место в рейтинге снова занял Haval Jolion с результатом в 1 157 единиц, за которым расположился Tenet T7 (1 046 шт.)», — говорится в публикации.

Четвертое и пятое места заняли Haval M6 (770 шт.) и Tenet T4 (743 шт.). В десятку также вошли Belgee X50 (537 шт.), Geely Monjaro (505 шт.), Mazda CX-5 (440 шт.), Haval F7 (309 шт.) и Solaris HC (308 шт.).

