Опубликовано 17 марта 2026, 11:26
Назван самый продаваемый в кроссовер в РФ

Lada Niva Travel стал самым продаваемым кроссовером в России . По итогам одиннадцатой недели 2026 года, на российском рынке было продано 1179 новых внедорожников Lada Niva Travel. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».
Lada Niva Travel
© АвтоВАЗ
Арина Лысенко
«Lada Niva Travel вторую неделю подряд становится бестселлером в сегменте SUV. Далее в ТОП-10 таких моделей следуют только кроссоверы. Так, второе место в рейтинге снова занял Haval Jolion с результатом в 1 157 единиц, за которым расположился Tenet T7 (1 046 шт.)», — говорится в публикации.

Четвертое и пятое места заняли Haval M6 (770 шт.) и Tenet T4 (743 шт.). В десятку также вошли Belgee X50 (537 шт.), Geely Monjaro (505 шт.), Mazda CX-5 (440 шт.), Haval F7 (309 шт.) и Solaris HC (308 шт.).

