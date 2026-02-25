Названа цена нового кроссовера Jaecoo J6 в России

«Такие деньги просят за переднеприводную версию с турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатым „роботом“. Позднее на рынок выйдет модификация с системой полного привода и силовым агрегатом 1,6 литра (150 л.с.) в паре с 7DCT», – говорится в публикации.

Кроссовер Jaecoo J6 с габаритами 4509×1860×1650 мм и колёсной базой 2620 мм составит конкуренцию Belgee X50 и Tenet T4. В салоне — компактная цифровая приборная панель и вертикальный 13,2-дюймовый экран мультимедиа с разрешением 2K. В России марка уже представлена моделями J7 (от 2,7 млн рублей) и J8 (от 4,27 млн рублей). Официальных данных о ценах и сроках старта продаж J6 пока нет.

