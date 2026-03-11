Названа деталь кузова «Москвичей» М70 и М90, которая не получила оцинковку

На кроссоверах новой модельной линейки М70 и М90 применены внешние кузовные панели с оцинковкой, за исключением крыши. Об этом корреспонденту журнала Motor рассказала менеджер по продукту «Москвича» Светлана Новицкая.

«Оцинковка есть и на М70, и на М90. Основные крупные внешние элементы кузова оцинкованы. Крыша — нет. К тому же основную ее площадь занимает стекло. А навесные элементы оцинкованы», — пояснила Новицкая.

По ее словам, также автомобили М70 и М90 отличаются от китайских прототипов дополнительной антикоррозийной обработкой: мастика и воск впрыскиваются на заводе в скрытые полости кузова.