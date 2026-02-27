Опубликовано 27 февраля 2026, 08:001 мин.
Названа главная проблема российского автопрома
Автоэксперт Мосеев: главная проблема автопрома России связана с размером. Для того, чтобы локализовать производство автомобилей в России иностранным и отечественным автопроизводителям катастрофически не хватает емкости российского авторынка. Об этом журналу Motor сообщил экс-директор РОАД Олег Мосеев.
© нейросеть
«Главная проблема автопрома России — это малая емкость рынка. Соответственно, для того чтобы локализовать производство, емкости российского рынка производителям катастрофически не хватает», — сказал в беседе с журналом Мосеев.
Он подчеркнул, что страна остается зависимой от поставки автокомплектующих из-за рубежа. А там у России есть проблемы с недружественными странами. У дружественных государств тоже есть свои проблемы с производством, им свои заводы загружать нужно, потому что в том же Китае избыток производственных мощностей в два раза, указал эксперт.
