Названа главная проблема российского автопрома

«Главная проблема автопрома России — это малая емкость рынка. Соответственно, для того чтобы локализовать производство, емкости российского рынка производителям катастрофически не хватает», — сказал в беседе с журналом Мосеев.

Он подчеркнул, что страна остается зависимой от поставки автокомплектующих из-за рубежа. А там у России есть проблемы с недружественными странами. У дружественных государств тоже есть свои проблемы с производством, им свои заводы загружать нужно, потому что в том же Китае избыток производственных мощностей в два раза, указал эксперт.

