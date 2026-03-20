Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

«В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам этого направления 181 596 руб/мес, что на 38% выше, чем годом ранее. Часто такие специалисты работают в автосервисах и на станциях технического обслуживания, где важна точность, аккуратность и знание современных технологий окраски», — говорится в публикации.

Уровень дохода зависит от опыта, региона и условий труда, уточняют авторы исследования. Второе место в рейтинге высокооплачиваемых профессий заняли сварщики со средним предлагаемым доходом 167 132 рубля в месяц. На третьей строчке – монолитчики: им зимой 2026 года предлагали в среднем 163 076 рублей.

Ранее американец превратил раритетный Ford Bronco в мощный пикап-монстр.