Названы 10 седанов-аутсайдеров по остаточной стоимости после 5 лет владения

Антирейтинг возглавил Maserati Quattroporte. Среднее значение потери цены за 5 лет составляет 70%. Эта модель с самого начала сталкивается с проблемой низкой остаточной стоимости из-за высокой цены и расходов на доставку до клиента. Сохранить приемлемую цену при таких вводных практически невозможно. Ситуация усугубляется сомнительной надежностью в долгосрочной перспективе и высокими расходами на техобслуживание.

На втором месте BMW 7 Series, который в первую пятилетку теряет 66,4% от цены нового автомобиля. Главными недостатками BMW 7 серии можно назвать непомерно высокую стоимость покупки и непредсказуемо дорогое техобслуживание. Ситуация усугубляется неудовлетворительной надежностью, что делает владение этим седаном серьезным испытанием для бюджета.

Третье место у Maserati Ghibli. Его показатель – 63,3% за 5 лет. При очень высокой стоимости приобретения владелец Maserati Ghibli получает откровенно невыразительное оснащение, которое уступает конкурентам. Учитывая это, неутешительные прогнозы по стоимости владения выглядят вполне закономерно — эксплуатация этого седана грозит обернуться серьезными финансовыми потерями.

Далее в рейтинге потери стоимости за 5 лет следуют Audi A6 (60,9%), Audi A7 (60,5%), Jaguar XF (59,5%), Mercedes-Benz S-Class (59,5%), Tesla Model S (59,5%), BMW 5 Series (57,1%) и Volvo S90 (56,9%).

