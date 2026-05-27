Названы 12 больших внедорожников, которые не разорят своего владельца на заправке

На первом месте по экономичности среди больших внедорожников находится Mazda CX-70 PHEV — двухрядный SUV с интерьером люксового уровня и большим багажником. Годовые расходы на топливо — $1,95 тыс. (140 тыс. рублей). Расход в гибридном режиме — 3,8 л/100 км, на бензине — 9 л. Запас хода на электротяге — 51 км, общий — 837 км.

Далее следует Mazda CX-90 PHEV — трехрядный автомобиль на семь мест. Годовые расходы — $2,15 тыс. (154 тыс. руб.). Расход в гибридном режиме — 4,2 л/100 км, на бензине — 9 л.

Третье место занимает Kia Sorento Hybrid 2026 года. Салон отличается щедрым личным пространством и удобными сиденьями. Годовые расходы на топливо составляют всего $1,6 тыс. (114 тыс. рублей) Полностью гибридный двигатель (1.6 литра, 227 л.с.) обеспечивает экономичность 6,4 л. на 100 км для переднего привода и 6,9 л. для полного. Запас хода достигает 1054 км.

Ford Explorer 2026 года близок к традиционному SUV: задний привод, мощный двигатель и просторный салон вмещающий семерых пассажиров. Даже взрослые на третьем ряду не чувствуют стеснения. Расходы на топливо с базовым 2.3-литровым двигателем EcoBoost составят $2,5 тыс. (179 тыс. рублей) в год, тогда как мощная версия V6 гораздо менее экономична.

Hyundai Santa Fe Hybrid 2026 года благодаря квадратному дизайну превращает каждый сантиметр в полезное пространство для семи пассажиров. Годовые расходы на топливо — около $1,9 тыс. (136 тыс. рублей). Гибридная установка (1.6 литра, 231 л.с.) обеспечивает 6,5 л. на 100 км для переднего привода и 6,9 л. для полного. Разгон неторопливый, но семьи, ценящие комфорт, оценят.

В топ-12 самых экономичных больших внедорожников также вошли Toyota Grand Highlander Hybrid 2026, Buick Enclave 2026, Honda Pilot 2026, Hyundai Palisade Blue Hybrid, Kia Telluride 2025, Volvo XC90 Recharge и Lexus TX 500h.