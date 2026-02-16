Названы 5 европейских кроссоверов, которые становятся обузой для владельцев

На первом месте находится Audi Q3 (первое поколение, рестайлинг). Автомобиль стоит в среднем 2 млн рублей при пробеге 129 тыс. км. Три четверти машин — полноприводные, все — с «роботами». Главные минусы: капризные турбомоторы 1.4 и 2.0, дорогое обслуживание и скромный клиренс (реальные 160 мм).

Второе место – BMW X1 (второе поколение). Кроссовер оценивается в 2,25 млн рублей (пробег 110 тыс. км). У него удачные автоматы Aisin, но крайне термонагруженные моторы. Они безумно дороги в ремонте и требуют только фирменных масел. После 100 тыс. км вложения неизбежны, что и пугает покупателей.

Третье место за Nissan Juke (рестайлинг первого поколения). Это единственный «японец» в подборке. Средняя цена 1,3 млн рублей при небольшом пробеге (95 тыс. км), но машину не берут. Причина — непрактичность: багажник всего 180 л. К тому же большинство версий оснащены непопулярным вариатором Jatco.

Далее следует Peugeot 3008 (1,7 млн рублей, пробег 135 тыс. км). Модель страдает от двух факторов. Во‑первых, сама марка непопулярна на вторичном рынке. Во‑вторых, половина машин оснащена моторами 1.6 EP6 с чудовищной репутацией. Зато дизельные версии с автоматами Aisin вполне достойны внимания, отметил Зиновьев.

Топ-5 замыкает Volkswagen Tiguan (второе поколение) стоит дороже конкурентов — около 2,4 млн рублей при пробеге 132 тыс. км. Цены явно завышены: Тигуан не должен быть на полмиллиона дороже Kia Sportage с более надежными атмосферными моторами. Удачные версии (с МКП и мотором 1.4) встречаются редко, а очередей за ними нет.

