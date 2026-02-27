Названы 5 самых надежных подержанных автомобилей за 300 тысяч рублей

«Средний возраст за эту цену — 19 лет. Коррозия, несомненно, за такой срок в том или ином виде появилась. Капот, крылья, двери поддаются восстановлению или замене. А вот проржавевшие до дыр пороги — знак плохой: они сказываются на прочности кузова и безопасности», — сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

В пределах 300 тыс. рублей можно найти Lada Granta, Priora или «дедушкины Жигули» с малым пробегом, а вот Vesta или Largus — пока нет.

Покупать китайский автомобиль за 300 тыс. рублей эксперт не рекомендует. Основные проблемы: сильная коррозия, частые поломки после 100 тыс. километров и дефицит запчастей. Chery Indis, Lifan Solano, Geely MK и подобные модели на «вторичке» котируются ниже Lada.

Остальные (японские, европейские): их средний возраст достигает 21 года, а пробег — 250 тыс. километров. Даже легендарные надежные модели после 200 тыс. километров начинают требовать внимания. Каждая десятая машина в этой группе имеет пробег за 400 тыс. километров.

За 300 тыс. рублей можно присмотреть «Ниву» (ВАЗ-2131 или Chevrolet Niva) 10−15-летнего возраста с пробегом 100−200 тыс. километров. Иномарки-кроссоверы будут значительно старше (например, Kia Sportage первого поколения или Mitsubishi Pajero середины 90-х). Их содержание обойдется дороже отечественных, а преимущества сомнительны, отметил специалист.

