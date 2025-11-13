Названы даты 2-го этапа Чемпионата по дрифту SDC

Для зрителей подготовлены комфортные места на трибунах или в зоне свободного размещения вдоль трассы, гарантированы дымные заезды от новичков и профессионалов, а также общение с пилотами и командами в парке сервиса и во время парада пилотов.

Systême Electric Drift Challenge (SDC) — новый бренд уже ставшего легендарным Чемпионата Sochi Drift Challenge, сохраняет главную идею — доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого, с правильной идеологией и максимальной конкуренцией.

Идеолог, основатель и организатор SDC — двукратный Чемпион России, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев. Седьмой сезон по традиции объединяет в одном соревновании как опытных дрифтеров, так и новичков, и проходит при поддержке генерального партнера — компании «Systême Electric».

В календаре Systême Electric Drift Challenge запланировано 4 этапа: