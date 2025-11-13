Новости
Названы даты 2-го этапа Чемпионата по дрифту SDC

На территории СТК «Пилот» 15 и 16 ноября пройдут соревнования Systême Electric Drift Challenge от Аркадия Цареградцева.
Усть-Лабинск примет 2-й этап Чемпионата по дрифту SDC. Заявки на участие уже подали более 70 спортсменов. В субботу состоятся квалификационные заезды, а в воскресенье определятся лидеры среди лучших 32 пилотов. В седьмом сезоне организаторы предусмотрели новую номинацию — «Лучшее инженерное решение».
Для зрителей подготовлены комфортные места на трибунах или в зоне свободного размещения вдоль трассы, гарантированы дымные заезды от новичков и профессионалов, а также общение с пилотами и командами в парке сервиса и во время парада пилотов.

Systême Electric Drift Challenge (SDC) — новый бренд уже ставшего легендарным Чемпионата Sochi Drift Challenge, сохраняет главную идею — доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого, с правильной идеологией и максимальной конкуренцией.

Идеолог, основатель и организатор SDC — двукратный Чемпион России, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев. Седьмой сезон по традиции объединяет в одном соревновании как опытных дрифтеров, так и новичков, и проходит при поддержке генерального партнера — компании «Systême Electric».

В календаре Systême Electric Drift Challenge запланировано 4 этапа:

  • 1-й этап: 5−9 ноября 2025
  • 2-й этап: 12−16 ноября 2025
  • 3-й этап: 18−22 марта 2026
  • 4-й этап: 25−29 марта 2026