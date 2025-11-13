Названы даты 2-го этапа Чемпионата по дрифту SDC

Названы даты 2-го этапа Чемпионата по дрифту SDCНа территории СТК «Пилот» 15 и 16 ноября пройдут соревнования Systême Electric Drift Challenge от Аркадия Цареградцева.
Для зрителей подготовлены комфортные места на трибунах или в зоне свободного размещения вдоль трассы, гарантированы дымные заезды от новичков и профессионалов, а также общение с пилотами и командами в парке сервиса и во время парада пилотов.
Systême Electric Drift Challenge (SDC) — новый бренд уже ставшего легендарным Чемпионата Sochi Drift Challenge, сохраняет главную идею — доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого, с правильной идеологией и максимальной конкуренцией.
Идеолог, основатель и организатор SDC — двукратный Чемпион России, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев. Седьмой сезон по традиции объединяет в одном соревновании как опытных дрифтеров, так и новичков, и проходит при поддержке генерального партнера — компании «Systême Electric».
В календаре Systême Electric Drift Challenge запланировано 4 этапа:
- 1-й этап: 5−9 ноября 2025
- 2-й этап: 12−16 ноября 2025
- 3-й этап: 18−22 марта 2026
- 4-й этап: 25−29 марта 2026