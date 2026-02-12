Названы лучшие спортивные автомобили Lexus в истории бренда

На первом месте в списке Lexus SC 400. Этот автомобиль открыл новую страницу в спортивной истории бренда, соединив элегантность Gran Turismo с мощным характером. Роскошное купе с плавными линиями кузова и атмосферным V8 одинаково уверенно чувствовало себя и на загородных трассах, и на извилистых проселках. Его чистый, сдержанный силуэт до сих пор выделяется на фоне более агрессивных соперников.

Второе место у Lexus GS F. Он поднял планку для спортивных седанов бренда. Взяв за основу флагманскую модель GS, инженеры сумели сохранить фирменный комфорт и изысканность, но при этом наделили автомобиль настоящим спортивным темпераментом. Убедительный баланс мощи, управляемости и повседневной практичности сделал GS F редким исключением — машиной, которая устроила и энтузиастов, и взыскательных люкс-покупателей.

На третьем месте Lexus IS F. Он стал первой серьезной заявкой японского премиума в сегменте, где безраздельно правили немцы. Взяв за основу компактный седан IS, инженеры превратили его в полноценный спорткар с характером. Без скидок на происхождение и без оглядки на статус — IS F с порога дал понять, что пришел всерьез и надолго.

Также, в список лучших спортивных автомобилей Lexus всех времен вошли модели Lexus RC F, Lexus LC500 и Lexus LFA.

