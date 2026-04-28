Опубликовано 28 апреля 2026, 14:351 мин.
Названы марки, с которых россияне уходят на «Москвич» М70 и М90
Авилон назвал марки авто, с которых водители пересаживаются на «Москвич» М70 и М90. Чаще всего в трейд-ин при покупке новых «Москвич» М70 и М90 сдают массовые кроссоверы и внедорожники таких марок, как Hyundai, Kia, Renault, Nissan, Volkswagen, Skoda, Toyota, Haval, Geely, Chery, Exeed, а также автомобили старой линейки «Москвич». Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
© Москвич
Как пояснил специалист, М70 обычно рассматривается в качестве альтернативы компактному городскому кроссоверу, а М90 — как переход в более просторный семейный SUV. Этим объясняется тот факт, что при обмене на М90 в трейд-ин сдают преимущественно машины более высокого класса.
Блинов отметил, что логика покупателей понятна: они обновляют не просто автомобиль, а сам формат владения. Им важны свежий год выпуска, более современное оснащение, официальная гарантия, прозрачный сервис и возможность снизить первоначальный платёж за счёт трейд-ина.
Источник:Автостат
Автор:Арина Лысенко
