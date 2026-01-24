Названы основные неисправности внедорожника УАЗ «Патриот»

Среди системных проблем «Патриота», отмеченных изданием — течи масел в трансмиссии через сальники коробки передач, раздаточной коробки, переднего моста и задних полуосей. Характерны для отечественного внедорожника и утечки охлаждающей жидкости через различные соединения патрубков и шлангов.

«Подвеску почти одинаково часто величают и неубиваемой, и слабоватой — в зависимости от того, кто где и как ездит. Но явных слабостей в ней, похоже, нет», — отмечается в публикации журнала.

Также автовладельцы жалуются на перегорание светодиодов, неисправности замков дверей и концевых выключателей, рабочего цилиндра сцепления, термостата. Невысока и коррозионная стойкость выхлопной системы. Нарекания вызывает и тросик ручного тормоза, а также работа медиасистемы.