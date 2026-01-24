Новости
Названы основные неисправности внедорожника УАЗ «Патриот»

"За рулем" назвал 10 типичных проблем внедорожника УАЗ "Патриот". По данным журнала, наиболее типичны для современного «Патриота» внезапные мелкие поломки, при этом практически отсутствуют жалобы на двигатель, а подвеску внедорожника многие автовладельцы считают весьма прочной.
Среди системных проблем «Патриота», отмеченных изданием — течи масел в трансмиссии через сальники коробки передач, раздаточной коробки, переднего моста и задних полуосей. Характерны для отечественного внедорожника и утечки охлаждающей жидкости через различные соединения патрубков и шлангов.

«Подвеску почти одинаково часто величают и неубиваемой, и слабоватой — в зависимости от того, кто где и как ездит. Но явных слабостей в ней, похоже, нет», — отмечается в публикации журнала.

Также автовладельцы жалуются на перегорание светодиодов, неисправности замков дверей и концевых выключателей, рабочего цилиндра сцепления, термостата. Невысока и коррозионная стойкость выхлопной системы. Нарекания вызывает и тросик ручного тормоза, а также работа медиасистемы.