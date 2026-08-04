Опубликовано 04 августа 2026, 15:461 мин.
Названы причины, из-за которых топливо Евро-3 опасно для современных машин
Журнал «За рулем» предупредил об опасности топлива Евро-3 для турбомоторов. Топливо экологического класса Евро-3 может представлять угрозу для современных турбированных моторов, считает эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.
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Специалист пояснил, что при пробеге свыше 10 тысяч километров начинают накапливаться негативные последствия от использования такого топлива. В их числе — ускоренное загрязнение масла, рост отложений нагара, износ нейтрализатора и забивание сажевого фильтра. Под удар попадают как дизельные двигатели, так и многие новые бензиновые агрегаты.
Помимо этого, Зиновьев отметил, что из-за повышенной доли монометиланилина и ароматических углеводородов в бензине Евро-3 ускоряется загрязнение форсунок и топливного насоса высокого давления.
Специалист посоветовал автомобилистам перед заправкой интересоваться у сотрудников АЗС маркой топлива — вся информация о нем должна предоставляться покупателям по требованию.