Названы причины, из-за которых топливо Евро-3 опасно для современных машин

Специалист пояснил, что при пробеге свыше 10 тысяч километров начинают накапливаться негативные последствия от использования такого топлива. В их числе — ускоренное загрязнение масла, рост отложений нагара, износ нейтрализатора и забивание сажевого фильтра. Под удар попадают как дизельные двигатели, так и многие новые бензиновые агрегаты.

Помимо этого, Зиновьев отметил, что из-за повышенной доли монометиланилина и ароматических углеводородов в бензине Евро-3 ускоряется загрязнение форсунок и топливного насоса высокого давления.

Специалист посоветовал автомобилистам перед заправкой интересоваться у сотрудников АЗС маркой топлива — вся информация о нем должна предоставляться покупателям по требованию.