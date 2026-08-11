Названы пять моделей кроссоверов, которые укладываются в 3 млн рублей при ввозе через Киргизию

По словам эксперта, на киргизском рынке представлены машины преимущественно 2025−2026 годов выпуска. С учетом затрат на доставку и растаможку в бюджет до 3 млн рублей укладываются несколько привлекательных моделей.

Лидером списка Дмитрий Рогов называет компактный кроссовер GAC GS3. Автомобиль оснащается турбомотором 1.6 л мощностью 177 л.с. и роботизированной коробкой передач. В стандартное оснащение входит полный набор: климат-контроль, светодиодная оптика, панорамная крыша, электропривод багажника, а также системы стабилизации и антиблокировки с подушками безопасности. Итоговая цена машины с учетом всех сопутствующих расходов через Киргизию составляет 2,2 млн рублей.

Второй вариант — Geely Coolray с 1,5-литровым турбодвигателем и 7-ступенчатым «мокрым» роботом. В максимальной комплектации стоимость автомобиля достигает 2,6 млн рублей. Рогов подчеркивает, что экономия по сравнению с ценами у официальных дилеров в России составляет 300−400 тыс. рублей, или около 15−20%. При этом машина абсолютно новая, а гарантийный срок в любом случае ограничен, поэтому переплачивать за покупку в салоне эксперт считает нецелесообразным.

Замыкает тройку лидеров Volkswagen Taigun. Этот переднеприводный кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором на 160 л.с. и роботизированной трансмиссией DQ200. По словам эксперта, модель отличается хорошей управляемостью и богатым оснащением, включающим мультимедийную систему, электроприводы, панорамный люк и комплекс систем безопасности. С учетом утилизационного сбора в 900 тыс. рублей стоимость Taigun в максимальной комплектации оценивается в 2,65−2,7 млн рублей.

Помимо перечисленных моделей, через Киргизию активно заказывают китайскую версию Nissan Qashqai второго поколения. Кроссовер с 2,0-литровым двигателем и передним приводом обойдется примерно в 2,45 млн рублей. Также пользуется спросом Nissan X-Trail T32 с аналогичным мотором, цена которого варьируется от 2,6 до 2,8 млн рублей.