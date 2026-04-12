Названы самые дешевые полноприводный кроссовер в России

Лидером рейтинга стал Tenet T4, который можно купить от 2,5 млн рублей.

Этот городской паркетник оснащается 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. и 7-ступенчатым роботом. В базовую комплектацию входят светодиодная оптика, камера заднего вида, подушки безопасности, круиз-контроль, обогревы и мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном.

На втором месте Haval Jolion с ценой от 2,5 млн рублей. Под капотом — 150-сильный турбодвигатель и 7-ступенчатый робот с мокрым сцеплением. В оснащение входят LED-оптика, зимний пакет, климат-контроль, камера заднего вида и мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем.

Третью строчку занял Omoda C5 стоимостью от 2,7 млн рублей. Кроссовер оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. и роботом. В базе — парктроники, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, подогревы руля и сидений.

Далее расположились Belgee X70 (2,8 млн рублей), Solaris HC (2,9 млн рублей), Chery Tiggo 7L (2,9 млн рублей), Tenet T7 (2,9 млн рублей), Changan UNI-S (3 млн рублей), Haval H3 (3 млн рублей) и XCite X-Cross 8 (3 млн рублей).