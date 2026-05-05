Опубликовано 05 мая 2026, 09:38
Названы самые экономичные кроссоверы Toyota в 2026 году

Topspeed перечислил 10 самых экономичных кроссоверов Toyota. Эксперты портала отмечают, что Toyota остаётся первым крупным автопроизводителем, который внедрил гибридные силовые установки практически во всю линейку, что позволило добиться серьезной топливной экономии.
Toyota RAV4
Алексей Морозов
Абсолютное лидерство по скромности — у Toyota RAV4 Hybrid. Этот кроссовер довольствуется всего 5,35 л. топлива на 100 километров в смешанном цикле.

Почти догнал лидера Toyota Corolla Cross Hybrid. Его аппетит — 5,6 л. При этом субкомпактный гибрид радует и вместительностью: сложенные задние сиденья открывают 623 л. грузового пространства. Это больше, чем в седане Corolla, и даже больше, чем в хетчбэке.

Третьим по экономичности можно назвать подзаряжаемый Toyota RAV4 Plug‑in Hybrid. В гибридном режиме он тратит 6,2 л., а на чистом электричестве способен проехать около 84 километров.

Следом идёт Toyota Crown Signia — тоже 6,2 л. Этот премиальный кроссовер, пришедший на смену Venza, сочетает изысканный салон с кожей, два 12,3-дюймовых экрана и полный привод от гибридной установки мощностью 240 сил.

Чуть выше по расходу расположился Toyota Grand Highlander Hybrid с 6,5 л. Просторный семиместный автомобиль радует экономичностью, хотя если выбрать версию Hybrid Max с тягой 542 Нм, то и расход вырастет, и буксировочная нагрузка достигнет 2268 килограммов.

Вслед за ним идет Toyota Highlander Hybrid. Его 6,7 л. — отличный результат для трёхрядного семейного автомобиля.

Среди чисто бензиновых моделей лидирует Toyota Corolla Cross. Ее атмосферный 2,0-литровый мотор потребляет 7,35 л. Кроссовер получил лёгкое обновление: новую решётку радиатора, свежий цвет кузова и 10,5-дюймовый экран мультимедиа.

Дальее — два почти близнеца по расходу: негибридные Highlander и Grand Highlander. Оба с 2,4-литровым турбомотором на 265 сил тратят по 9,8 л.

Замыкает список возрождённый Toyota Land Cruiser. Его 2,4-литровый турбогибрид «ест» 10,2 л.

Источник:Topspeed
