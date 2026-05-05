Названы самые экономичные кроссоверы Toyota в 2026 году

Абсолютное лидерство по скромности — у Toyota RAV4 Hybrid. Этот кроссовер довольствуется всего 5,35 л. топлива на 100 километров в смешанном цикле.

Почти догнал лидера Toyota Corolla Cross Hybrid. Его аппетит — 5,6 л. При этом субкомпактный гибрид радует и вместительностью: сложенные задние сиденья открывают 623 л. грузового пространства. Это больше, чем в седане Corolla, и даже больше, чем в хетчбэке.

Третьим по экономичности можно назвать подзаряжаемый Toyota RAV4 Plug‑in Hybrid. В гибридном режиме он тратит 6,2 л., а на чистом электричестве способен проехать около 84 километров.

Следом идёт Toyota Crown Signia — тоже 6,2 л. Этот премиальный кроссовер, пришедший на смену Venza, сочетает изысканный салон с кожей, два 12,3-дюймовых экрана и полный привод от гибридной установки мощностью 240 сил.

Чуть выше по расходу расположился Toyota Grand Highlander Hybrid с 6,5 л. Просторный семиместный автомобиль радует экономичностью, хотя если выбрать версию Hybrid Max с тягой 542 Нм, то и расход вырастет, и буксировочная нагрузка достигнет 2268 килограммов.

Вслед за ним идет Toyota Highlander Hybrid. Его 6,7 л. — отличный результат для трёхрядного семейного автомобиля.

Среди чисто бензиновых моделей лидирует Toyota Corolla Cross. Ее атмосферный 2,0-литровый мотор потребляет 7,35 л. Кроссовер получил лёгкое обновление: новую решётку радиатора, свежий цвет кузова и 10,5-дюймовый экран мультимедиа.

Дальее — два почти близнеца по расходу: негибридные Highlander и Grand Highlander. Оба с 2,4-литровым турбомотором на 265 сил тратят по 9,8 л.

Замыкает список возрождённый Toyota Land Cruiser. Его 2,4-литровый турбогибрид «ест» 10,2 л.