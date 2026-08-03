Названы самые надежные внедорожники с полным приводом до 500 тысяч рублей

Самым доступным вариантом эксперт называет Chevrolet Niva (ныне Lada Niva Travel). За 500 тысяч рублей можно найти ухоженные машины 8−10 лет с пробегом до 100 тыс. км. Достоинства: постоянный полный привод с блокировкой и понижайкой, дешевизна запчастей и ремонтопригодность. Недостатки: маленький багажник, обилие мелких неисправностей, слабая подвеска и течи сальников после 50 тыс. км. Однако владельцы прощают Ниве эти недостатки за цену и проходимость.

Среди иномарок эксперт выделяет Kia Sportage первого поколения (до 2006 года). Это рамный внедорожник с жёстко подключаемым передним мостом и двухступенчатой раздаткой. Слабое место — муфта подключения переднего моста, которую часто меняют каждые 70−100 тыс. км. Также стоит проверять состояние рамы — она быстро ржавеет. За 500 тысяч попадаются машины с пробегом менее 200 тыс. км, но возраст более 20 лет.

Suzuki Grand Vitara второго поколения эксперт называет очень надёжной машиной с добротными моторами и живучим автоматом. Постоянный полный привод с блокировкой и понижайкой, клиренс 200 мм. Критический износ трансмиссии проявляется после 200−250 тыс. км. За полмиллиона можно найти пятидверные версии 18−20 лет с пробегом до 200 тыс. км. При выборе стоит обратить внимание на течи раздатки и редукторов.