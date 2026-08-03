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Опубликовано 03 августа 2026, 11:52
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Названы самые надежные внедорожники с полным приводом до 500 тысяч рублей

Журнал «За рулем» перечислил 3 надежных внедорожника до 500 тысяч рублей. На вторичном рынке России за полмиллиона рублей можно найти автомобили с честным полным приводом, но все они будут возрастными и с пробегами, сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на эксперта Сергея Зиновьева. Специалист перечислил модели, которые реально не ломаются, но предупредил, что восстановительные работы обойдутся примерно в половину стоимости покупки.
Suzuki
Suzuki
© Suzuki
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Самым доступным вариантом эксперт называет Chevrolet Niva (ныне Lada Niva Travel). За 500 тысяч рублей можно найти ухоженные машины 8−10 лет с пробегом до 100 тыс. км. Достоинства: постоянный полный привод с блокировкой и понижайкой, дешевизна запчастей и ремонтопригодность. Недостатки: маленький багажник, обилие мелких неисправностей, слабая подвеска и течи сальников после 50 тыс. км. Однако владельцы прощают Ниве эти недостатки за цену и проходимость.

Среди иномарок эксперт выделяет Kia Sportage первого поколения (до 2006 года). Это рамный внедорожник с жёстко подключаемым передним мостом и двухступенчатой раздаткой. Слабое место — муфта подключения переднего моста, которую часто меняют каждые 70−100 тыс. км. Также стоит проверять состояние рамы — она быстро ржавеет. За 500 тысяч попадаются машины с пробегом менее 200 тыс. км, но возраст более 20 лет.

Suzuki Grand Vitara второго поколения эксперт называет очень надёжной машиной с добротными моторами и живучим автоматом. Постоянный полный привод с блокировкой и понижайкой, клиренс 200 мм. Критический износ трансмиссии проявляется после 200−250 тыс. км. За полмиллиона можно найти пятидверные версии 18−20 лет с пробегом до 200 тыс. км. При выборе стоит обратить внимание на течи раздатки и редукторов.

Источник:За рулем
Автор:Алексей Морозов
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