Названы самые популярные комплектации обновленного Haval H3

«Напомним, что обновлённый кроссовер повышенной проходимости Haval H3 2026 модельного года доступен по рекомендованной розничной цене от 2 699 000 рублей», — говорится в публикации.

Главное техническое обновление Haval H3 — форсированный 1.5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. (крутящий момент — 270 Нм). Двигатель, доступный для полноприводных версий, агрегатируется с 7-ступенчатым «роботом» и интеллектуальной системой полного привода Torque-On-Demand.

Дизайн Haval H3 в целом не изменился, но корма подверглась доработкам: ниша под номера переехала на пятую дверь, заднее стекло стало больше, появился стеклоочиститель с омывателем. Полноприводные версии отличаются новой решеткой радиатора темного матового цвета.

В салоне улучшена эргономика: кнопки круиз-контроля теперь на руле (его обод стал толще). На втором ряду появились подлокотник и центральный подголовник, а в дорогих версиях — жесткая полка багажника. Кроме того, Haval H3 оснащён расширенными цифровыми возможностями и обновлённой линейкой комплектаций — их количество тоже изменилось.

