Названы шесть автомобилей с китайского рынка, которые наиболее актуальны для России

«Китайский Volkswagen Tiguan — это машина, которой позавидуют сами немцы: намного больше по габаритам и гораздо интереснее „упакована“ даже по меркам китайского автопрома. Именно поэтому она в числе первых по заказам у доставщиков из КНР», — отмечается в публикации.

На китайском рынке Volkswagen Tiguan L выпускается в двух версиях. В базовом исполнении он оснащается турбомоторами 1.5 мощностью 160 л.с., укладывающимся в лимит мощности, допустимый для уплаты льготного утильсбора. В версии Tiguan L Pro этот автомобиль оснащается только 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. В Китае такие машины стоят от 236,8 тыс. юаней (2,9 млн рублей). В России за ввезенный по параллельному импорту Tiguan L Pro просят 4,5−5,5 млн рублей.

Также по каналам параллельного импорта в Россию поставляют удлиненные версии Mercedes-Benz E-Class (предлагаются на сайтах классифайдов по цене 8,6−10 млн рублей), BMW 3 Series и X3. Автомобиль Audi A5, на глобальном рынке превратившийся в лифтбэк, в Китае остался седаном. Есть в Китае и модель Volkswagen Magotan, родственная глобальному Passat.

