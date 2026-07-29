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Опубликовано 29 июля 2026, 12:01
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Названы три признака серьезного износа тормозных колодок

Fit Service назвал три признака сильного износа тормозных колодок. Тормозные колодки требуют замены, если появились посторонние звуки при торможении, изменилось усилие на педали или визуально заметно истончение накладки. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
водитель
водитель
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Тормозные колодки изнашиваются постепенно, и первый сигнал — звук системы безопасности. Если при торможении появляются скрип, визг или металлический скрежет, которых раньше не было, это почти всегда признак того, что фрикционный слой подошёл к пределу», — отметил эксперт.

Среди признаков неисправности тормозов Родионов выделяет изменение ощущений от педали: она становится мягкой, проваливается или, наоборот, срабатывает слишком остро. В таких случаях стоит проверить колодки и тормозную жидкость. Особое внимание стоит обратить на увеличение тормозного пути при одинаковом усилии на педали — это один из самых важных симптомов, который может свидетельствовать как об износе колодок, так и о перегреве или проблемах с гидравликой.

Кроме того, эксперт отметил, что владельцам машин с легкосплавными дисками не обязательно снимать колесо для проверки колодок: достаточно заглянуть в окно между спицами, чтобы оценить толщину накладки. Нормальным считается запас 3−4 мм, при 2 мм колодки пора менять. Если оставить меньше — можно повредить диск.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
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