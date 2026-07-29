Названы три признака серьезного износа тормозных колодок

«Тормозные колодки изнашиваются постепенно, и первый сигнал — звук системы безопасности. Если при торможении появляются скрип, визг или металлический скрежет, которых раньше не было, это почти всегда признак того, что фрикционный слой подошёл к пределу», — отметил эксперт.

Среди признаков неисправности тормозов Родионов выделяет изменение ощущений от педали: она становится мягкой, проваливается или, наоборот, срабатывает слишком остро. В таких случаях стоит проверить колодки и тормозную жидкость. Особое внимание стоит обратить на увеличение тормозного пути при одинаковом усилии на педали — это один из самых важных симптомов, который может свидетельствовать как об износе колодок, так и о перегреве или проблемах с гидравликой.

Кроме того, эксперт отметил, что владельцам машин с легкосплавными дисками не обязательно снимать колесо для проверки колодок: достаточно заглянуть в окно между спицами, чтобы оценить толщину накладки. Нормальным считается запас 3−4 мм, при 2 мм колодки пора менять. Если оставить меньше — можно повредить диск.