Названы все новинки российского авторынка, появившиеся с начала года

Среди легковых машин также впервые встали на учет в России кроссоверы Jetta VS8, MG RX9 и Voyah Taishan в гибридном исполнении. Еще одна новинка — электрокроссовер Umo 5 от Яндекса. Семиместный MG RX9 с мотором 2.0 мощностью 204 л.с. продается в России по цене от 4,3 млн рублей. Старт официальных продаж Voyah Taishan в России запланирован на I квартал 2026 года. Кроссовер Jetta JS8, сравнимый по габаритам со вторым поколением Skoda Kodiaq, производится в Китае с 2025 года.

В сегменте легкого коммерческого транспорта в продаже появились фургоны китайской марки Junfeng K33 и российской Sollers SF5, а также электрический фургон Ruichi EC75 и микроавтобус Wuling Sunshine. Также в январе появился в продаже ГАЗ «Садко 9» и тяжелый грузовик Wanshan WS1181GJB5. Месяцем ранее, в декабре 2025 года, статистику регистраций в России пополнили 19 новых моделей.