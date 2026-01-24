Не прошли стресс-тест: названы электрокары, которые быстро разряжаются зимой

Программа учитывала подъемы, спуски и реалистичные дорожные условия. По условиям испытаний, учитывались не только максимальный запас хода, но и скорость подзарядки автомобиля, а также его энергопотребление на автомагистрали при низких температурах. При выставлении финальных оценок общий запас хода имел больший вес, чем энергопотребление и скорость зарядки. В результате ни один электромобиль не смог преодолеть 580 км без остановок.

«Большинству семейных автомобилей требуется как минимум две остановки для поездки из Мюнхена в Берлин. Только Audi A6 и Smart #5 могут добраться до места назначения с одной 20-минутной остановкой для зарядки», – отметили в ADAC.

Самые высокие оценки по результатам испытаний заслужил Audi A6 Avant e-tron, на втором месте Tesla Model Y, на третьем — Volkswagen ID.7, за ним следует Smart #5.

Аутсайдерами испытаний стали BYD Sealion 7 и Volvo EX90. Эксперты ADAC отметили, что меньшим запасом хода зимой на магистрали обладают кроссоверы с худшей аэродинамикой.