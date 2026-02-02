Не выхаживает и 300 тысяч км: Honda уличили в ненадежных моторах

Поводом послужил случай с жительницей США, купившей подержанный кроссовер Honda Pilot 2016 года с 3,5-литровым мотором V6. При пробеге около 120 тыс. километров в двигателе была обнаружена металлическая стружка, указывающая на разрушение ключевых компонентов: поршней, шатунов и коленчатого вала. Это особенно возмутительно для покупателей, ожидающих от данных моторов беспроблемной эксплуатации как минимум до 300 тыс. километров. Стоимость замены силового агрегата на СТО составила около 12 тыс долларов, что вынудило владелицу обратиться в суд.

Истцы утверждают, что компания Honda давно знала о конструктивных дефектах двигателя и его склонности к перегреву на холостом ходу. Еще в ноябре 2023 года производитель отозвал более 200 тыс. автомобилей по схожей проблеме с коленвалом, однако, по мнению юристов, эти меры были косметическими и не устранили главную причину неисправности. В иске фигурируют популярные модели Acura (RLX, TLX, MDX) и Honda (Pilot, Odyssey, Passport и Ridgeline).

Если суд удовлетворит требования, Honda может быть вынуждена провести одну из самых масштабных и дорогостоящих сервисных кампаний за свою историю, поскольку затронутый 3,5-литровый двигатель V6 является базовым для многих автомобилей марки на североамериканском рынке.