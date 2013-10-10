ООН поможет Казани в борьбе с пробками

Организация объединенных наций (ООН) заявила о готовности выделить Казани 12 миллионов рублей на борьбу с пробками в рамках программы "Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в России". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на первого заместителя руководителя исполкома Казани Рустама Нигматуллина.

Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов рублей, однако городской бюджет оказался не в состоянии полностью покрыть все расходы. Поэтому половину средств согласилась предоставить ООН, но лишь при условии софинансирования из казанской казны.

Эти средства город рассчитывает направить на разработку комплексной схемы организации дорожного движения. "На основе точных данных и математического моделирования схема позволит ответить на многие вопросы: например, о месте размещения объектов строительства, паркингов, пешеходных зон, необходимости соблюдения одностороннего движения, ограничения скоростного режима, установки дорожных знаков, светофоров и так далее", – пояснил Нигматуллин.

Принять участие в борьбе с пробками в столице Татарстана выразили желание 14 проектных и научно-исследовательских институтов, четыре из которых зарубежные. Казанский мэр выразил согласие с необходимостью разработки схемы.