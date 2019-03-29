Новая марка NeuWai удивит инжинирингом

«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию». Бренд считает своей сильной стороной инжиниринг: в компании остались недовольны качеством традиционных материалов и запатентованную систему формования цветных композитных панелей кузова с глянцевой поверхностью. Это позволило добиться цветового постоянства без дополнительной покраски.
Полученный материал пригоден для вторичной переработки. Изготовленные из него двери не провисают и не изгибаются. Кроме того, он достаточной эластичный и прочный. Еще одна особенность NeuWai — использование пространственной рамы вместо несущего кузова.
В качестве силовых установок для модели NeuWai используется электромоторы переменного тока с коэффициентом эффективности электропотребления 93 процента, бензиновые двигатели и агрегаты с системой впрыска жидкого пропана.
Основное производство NeuWai расположится в Национальной зоне высокотехнологичного промышленного развития в городе Дэчжоу, провинция Шаньдун, Китай. Линейка марки будет состоять из купе, четырехдверного субкомпакта, автомобиля с модульной конструкцией кузова, компактного вседорожниками и однотонного пикапа. Производство первой модели начнется через 12 месяцев.