Новая марка NeuWai удивит инжинирингом

«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию». Бренд считает своей сильной стороной инжиниринг: в компании остались недовольны качеством традиционных материалов и запатентованную систему формования цветных композитных панелей кузова с глянцевой поверхностью. Это позволило добиться цветового постоянства без дополнительной покраски.