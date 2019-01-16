Китайцы вложат 2 миллиарда долларов в производство электрических «Саабов»

Как сообщают представители NEVS, подразделение Evergrande Health выкупило 51-процентную долю в предприятии. В руках Кай Йохан Цзяня остается 49 процентов акций. Компания Evergrande заплатила за акции 930 миллионов долларов. Также она предоставит NEVS займ в размере 1,1 миллиарда долларов на три года.

Крупные заказы на продукцию NEVS уже есть: в прошлом году было подписано соглашение на миллиард долларов с китайской компанией Volinco на поставку 20 000 машин, а еще в 2015 году лизинговая компания Panda New Energy заказала 150 000 машин.

Инвестиции от Evergrande Group должны помочь молодому автопроизводителю расширить производство, достигнув отметки 200 000 электромобилей в год.