Китайцы вложат 2 миллиарда долларов в производство электрических «Саабов»

В 2012 году после банкротства шведской фирмы Saab, тогда входившей в состав концерна General Motors, активы автопроизводителя выкупил шведский бизнесмен китайского происхождения Кай Йохан Цзян, возглавляющий консорциум National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS).
После этого, NEVS разработала электромобиль на базе седана Saab 9-3 и развернула его производство на заводе в китайском Тянцзине. Сейчас компания строит уже вторую фабрику в Шанхае.
Как сообщают представители NEVS, подразделение Evergrande Health выкупило 51-процентную долю в предприятии. В руках Кай Йохан Цзяня остается 49 процентов акций. Компания Evergrande заплатила за акции 930 миллионов долларов. Также она предоставит NEVS займ в размере 1,1 миллиарда долларов на три года.
Крупные заказы на продукцию NEVS уже есть: в прошлом году было подписано соглашение на миллиард долларов с китайской компанией Volinco на поставку 20 000 машин, а еще в 2015 году лизинговая компания Panda New Energy заказала 150 000 машин.
Инвестиции от Evergrande Group должны помочь молодому автопроизводителю расширить производство, достигнув отметки 200 000 электромобилей в год.