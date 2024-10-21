Цифра дня: сколько электромобилей продали по всему миру в начале осени

Цифра дня: сколько электромобилей продали по всему миру в начале осениОпубликована статистика продаж электрифицированных машин за сентябрь 2024 года
Показатель мировых продаж в сентябре стал самым высоким в 2024 году — это произошло благодаря рекордным продажам NEV (автомобилей на новых источниках энергии, то есть электрокаров и гибридов) в Китае, где объемы реализации достигли отметки в 1,1 миллиона штук. Помимо КНР, рост был зафиксирован и в Северной Америке: в первый месяц осени продажи увеличились на незначительно 0,4 процента, зато за период с января по сентябрь — на 10 процентов.
В Европе спрос на BEV тоже увеличивается: рост составил 4,2 процента (до 0,3 миллиона штук), в частности, за счет 24-процентного увеличения продаж электрокаров и гибридов в Великобритании. По прогнозам экспертов, это хорошая новость для сегмента электрифицированных машин, и в долгосрочной перспективе популярность такого вида транспорта будет расти.
Стоит отметить, что рост продаж BEV опережает прогнозы. Аналитики не исключают, что в последующие месяцы рекорд будет обновлен, и, возможно, не один раз.