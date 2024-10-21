Цифра дня: сколько электромобилей продали по всему миру в начале осени

Опубликована статистика продаж электрифицированных машин за сентябрь 2024 года

Глобальные продажи электромобилей в сентябре: рост почти на треть. Согласно статистике, которую опубликовало агентство Reuters со ссылкой на Rho Motion, рекорды по объемам реализации электрифицированных автомобилей бьет Китай — там уже второй месяц подряд продажи превышают 1 миллион штук. Всего же по всему миру в сентябре продали 1,69 миллиона электромобилей и гибридов, что почти на треть, а именно на 30,5 процента больше, чем за тот же месяц 2023 года. Это максимальный месячный результат в 2024-м и абсолютный рекорд для сентября.