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12 февраля, 12:24

Mitsubishi обновила кроссовер ASX

У модели изменился дизайн, оснащение, появились новые варианты окраски кузова

На автосалоне в Женеве дебютирует обновленный Mitsubishi ASX. У кроссовера изменится внешность, поменяется оснащение и расширится гамма окрасок кузова.

Дизайн обновленного Mitsubishi ASX развивает концепцию Dynamic Shield, объединяющую Х-образное обрамление решетки радиатора и узкую светодиодную головную оптику. Отличительной чертой кроссовера станут и вертикальные секции противотуманок, совмещенных с указателями поворота, и более объемный капот, и фонари с LED-секциями.

В салоне вседорожника появилась новая мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем и улучшенной синхронизацией со смартфоном, а также навигацией Tom Tom. Через некоторое время японский производитель выпустит приложение, с помощью которого можно будет удаленно получать базовую информацию об автомобиле.

В гамме цветов окраса кузова ASX появился красный оттенок Red Diamond, оранжевый Sunshine Orange и коричневый Oak Brown.

В Европе обновленный ASX будет предлагаться с одним двигателем — 2,0-литровым MIVEC2 мощностью 150 лошадиных сил. Он будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или вариатором NVECS3-III с имитацией шести ступеней и спортивным режимом. Привод у кроссовера будет передним или полным.

Дореформенный Mitsubishi ASX продается в России по цене от 1 169 000 рублей.

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