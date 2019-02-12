Mitsubishi обновила кроссовер ASX

Дизайн обновленного Mitsubishi ASX развивает концепцию Dynamic Shield, объединяющую Х-образное обрамление решетки радиатора и узкую светодиодную головную оптику. Отличительной чертой кроссовера станут и вертикальные секции противотуманок, совмещенных с указателями поворота, и более объемный капот, и фонари с LED-секциями.
В салоне вседорожника появилась новая мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем и улучшенной синхронизацией со смартфоном, а также навигацией Tom Tom. Через некоторое время японский производитель выпустит приложение, с помощью которого можно будет удаленно получать базовую информацию об автомобиле.
В гамме цветов окраса кузова ASX появился красный оттенок Red Diamond, оранжевый Sunshine Orange и коричневый Oak Brown.
В Европе обновленный ASX будет предлагаться с одним двигателем — 2,0-литровым MIVEC2 мощностью 150 лошадиных сил. Он будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или вариатором NVECS3-III с имитацией шести ступеней и спортивным режимом. Привод у кроссовера будет передним или полным.
Дореформенный Mitsubishi ASX продается в России по цене от 1 169 000 рублей.