Mitsubishi обновила кроссовер ASX

В Европе обновленный ASX будет предлагаться с одним двигателем — 2,0-литровым MIVEC2 мощностью 150 лошадиных сил. Он будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или вариатором NVECS3-III с имитацией шести ступеней и спортивным режимом. Привод у кроссовера будет передним или полным.

Дореформенный Mitsubishi ASX продается в России по цене от 1 169 000 рублей.