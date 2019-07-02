Представлен «заряженный» Audi S8 нового поколения

Визуальные отличия S8 от обычной A8 сводятся к шильдикам с литерой S, видоизмененному бамперу, четырем круглым выхлопным патрубкам. В салоне присутствуют декоративные накладки из алюминия и материала Carbon Vector с трехмерным эффектом, а также сиденья с ромбовидной прострочкой.

Продажи новой Audi S8 в Германии начнутся до конца года. Примерная стоимость — 120 тысяч евро (8,6 миллиона рублей по текущему курсу).