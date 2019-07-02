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10:26

Представлен «заряженный» Audi S8 нового поколения

Седан получил бензиновый битурбомотор с мягкой гибридной установкой

Компания Audi представила «заряженный» седан S8 нового поколения. В отличие от S6 и S7, которые перешли на дизельные двигатели с электрическим компрессором, флагманская «восьмерка» сохранила бензиновый агрегат — битурбомотор V8 с небольшой гибридной надстройкой в виде стартер-генератора, работающего от 48-вольтовой сети.

Под капотом новой Audi S8 разместился четырехлитровый V8 TFSI, который выдает 571 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента. У базовой модели прошлого поколения мощность двигателя составляла 520 сил и 650 Нм момента, а у версии S8 Plus — 605 сил и 750 Нм момента. В первые секунды разгона «восьмерке» помогает небольшой стартер-генератор, питающийся от 48-вольтовой батареи; он же отвечает за работу системы старт-стоп.

Самый знаковый Audi S8 — это автомобиль второго поколения, который выпускался с 2006 по 2010 год. Он оснащался модернизированным 5,2-литровым V10 от Lamborghini Gallardo с отдачей 450 сил и 540 Нм момента. Первой «сотни» седан с таким двигателем достигал через 5,1 секунды, а его максимальная скорость была ограничена на отметке 250 километров в час.

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Битурбомотор в S8 совмещен с восьмидиапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией quattro. В базе у «заряженного» седана уже есть «предиктивная» адаптивная пневмоподвеска с индивидуальными для каждого колеса электромеханическими приводами, подруливающие задние колеса, активный задний дифференциал. Среди опций — 21-дюймовые колеса и углерод-керамические тормоза.

Визуальные отличия S8 от обычной A8 сводятся к шильдикам с литерой S, видоизмененному бамперу, четырем круглым выхлопным патрубкам. В салоне присутствуют декоративные накладки из алюминия и материала Carbon Vector с трехмерным эффектом, а также сиденья с ромбовидной прострочкой.

Продажи новой Audi S8 в Германии начнутся до конца года. Примерная стоимость — 120 тысяч евро (8,6 миллиона рублей по текущему курсу).

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