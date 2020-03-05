Новый бэтмобиль сделали похожим на американский маслкар

Общая стилистика нового бэтмобиля, по всей видимости, была взята из комиксов 70-х и 80-х годов, и он отдаленно напоминает Plymouth Barracuda. На одной из фотографий видно, что двигатель расположен сзади. В комментариях к публикации подписчики Ривза спорят о количестве цилиндров – одни утверждают, что это V8, другие – что V10.