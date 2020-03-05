Новый бэтмобиль сделали похожим на американский маслкар

Общая стилистика нового бэтмобиля, по всей видимости, была взята из комиксов 70-х и 80-х годов, и он отдаленно напоминает Plymouth Barracuda. На одной из фотографий видно, что двигатель расположен сзади. В комментариях к публикации подписчики Ривза спорят о количестве цилиндров – одни утверждают, что это V8, другие – что V10.
Twitter.com/mattreevesLA
Издание Jalopnik предполагает, что внешне двигатель больше напоминает фордовский V10 Triton (мощность от 305 до 362 лошадиных сил), нежели другие существующие десятицилиндровые моторы, например от Viper, Audi или BMW. Кроме того, журналисты рассмотрели пару турбокомпрессоров.
Twitter.com/mattreevesLA
Помимо британского актера Роберта Паттисона, который играет Бэтмена, в картине снимаются Зои Кравиц (в роли Женщины-кошки), Пол Дано (Риддлер), Колин Фаррелл (Пингвин), Джон Туртурро (Кармин Фальконе), Джеффри Райт (комиссар Гордон), Энди Серкис (дворецкий Альфред) и Питер Сарсгаард (окружной прокурор Гил Колсон).