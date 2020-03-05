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5 марта, 13:06

Новый бэтмобиль сделали похожим на американский маслкар

Режиссер следующего фильма о Бэтмене поделился фотографиями автомобиля Темного рыцаря

© Twitter.com/mattreevesLA
Лиза Будрина
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз опубликовал в Twitter несколько снимков со съемочной площадки, на которых можно рассмотреть новый автомобиль Темного рыцаря. Он сильно отличается от машины из предыдущих фильмов, так как напоминает осовремененный маслкар прошлого века.

Общая стилистика нового бэтмобиля, по всей видимости, была взята из комиксов 70-х и 80-х годов, и он отдаленно напоминает Plymouth Barracuda. На одной из фотографий видно, что двигатель расположен сзади. В комментариях к публикации подписчики Ривза спорят о количестве цилиндров одни утверждают, что это V8, другие что V10.

Twitter.com/mattreevesLA

Издание Jalopnik предполагает, что внешне двигатель больше напоминает фордовский V10 Triton (мощность от 305 до 362 лошадиных сил), нежели другие существующие десятицилиндровые моторы, например от Viper, Audi или BMW. Кроме того, журналисты рассмотрели пару турбокомпрессоров.

Twitter.com/mattreevesLA

Помимо британского актера Роберта Паттисона, который играет Бэтмена, в картине снимаются Зои Кравиц (в роли Женщины-кошки), Пол Дано (Риддлер), Колин Фаррелл (Пингвин), Джон Туртурро (Кармин Фальконе), Джеффри Райт (комиссар Гордон), Энди Серкис (дворецкий Альфред) и Питер Сарсгаард (окружной прокурор Гил Колсон).

В России премьера нового фильма о Бэтмене состоится 25 июня 2021 года.

Источник: Twitter, Jalopnik