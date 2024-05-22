Спортпрототип BMW M Hybrid V8 стал юбилейным арт-каром

«Весь проект BMW Art Car посвящен изобретательности, креативности и расширению границ возможного. Я не думаю об этой машине как о чём-то, что можно выставить в музее. Скорее, рассматриваю её как участника гонки в „Ле-Мане“. Это перформативная живопись. Мой арт-кар создан в тесном сотрудничестве с автоспортивным и инжиниринговым подразделениями BMW, — говорит Джули — И проект можно будет считать по-настоящему завершенным только после окончания гонки».