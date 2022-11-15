Новый BMW iX3 получит продвинутую электронику

Электроника нового iX3 работает в симбиозе с человеком. Например, не получится перестроиться, предварительно не посмотрев в боковое зеркало. При этом работу ассистентов можно корректировать, причем впервые, помимо «кооперативного руления», доступно и «кооперативное торможение», когда нажатие педали тормоза меняет реакцию системы. К тому же расширены ИИ-возможности автопарковщика. Теперь он умеет распознавать парковочные места и планировать маневры. Премьера нового BMW iX3 состоится в сентябре на IAA Mobility 2025. Старт производства намечен на конец этого года.