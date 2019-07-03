Новый BMW X6 получил светящуюся решетку радиатора

Пока анонсированы четыре версии кроссовера — все с полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». Базовая xDrive30d оснащена трехлитровым дизелем мощностью 265 сил и 620 Нм момента, xDrive40i — рядной «шестеркой» с отдачей 340 сил и 450 Нм момента, а M50d — 400-сильный дизелем. Топовый вариант M50i — это 4.4 V8, выдающий 530 сил и 750 Нм крутящего момента. Такая машины разгоняется до первой «сотни» за 4,3 секунды — на 0,1 секунды медленнее прежнего X6 M.

Собирать новый X6 будут на заводе BMW в американском Спартанберге, штат Южная Каролина. На этом предприятии уже налажено производство X3, X4, X5 и флагманского X7.