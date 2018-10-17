Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер

В основе обоих кроссоверов лежит модульная платформа CLAR в версии с двухрычажной передней подвеской. Но руководитель проекта Йорг Вундер говорит, что BMW X7 — это гораздо больше чем просто длиннобазный вариант «икс-пятого». По уровню комфорта кроссовер должен быть близок к предствительскому седану седьмой серии. Салон оснащен тремя рядами сидений, мест может быть семь или шесть. По умолчанию их семь (на втором ряду ставится диван), но в качестве опции можно выбрать более комфортную шестиместную компоновку с тремя парами индивидуальных сидений на всех рядах. Все сиденья снабжены электрической регулировкой.