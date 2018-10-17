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10:05

Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер

Флагманский кроссовер BMW оказался больше Cadillac Escalade

Представив флагманскую модель X7, компания BMW завершила формирование линейки кроссоверов. Огромный полноприводник с внутризаводским обозначением G07 станет соперником для Mercedes-Benz GLS и Range Rover.

Новый BMW X7 на целых 229 миллиметров длиннее и без того крупного BMW X5, колесная база отличается на 130 миллиметров в большую сторону. Имея 5151 миллиметр от бампера до бампера, BMW X7 даже немного крупнее, чем Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade, и уступает всего 48 миллиметров длиннобазному Рейндж Роверу.

В основе обоих кроссоверов лежит модульная платформа CLAR в версии с двухрычажной передней подвеской. Но руководитель проекта Йорг Вундер говорит, что BMW X7 — это гораздо больше чем просто длиннобазный вариант «икс-пятого». По уровню комфорта кроссовер должен быть близок к предствительскому седану седьмой серии. Салон оснащен тремя рядами сидений, мест может быть семь или шесть. По умолчанию их семь (на втором ряду ставится диван), но в качестве опции можно выбрать более комфортную шестиместную компоновку с тремя парами индивидуальных сидений на всех рядах. Все сиденья снабжены электрической регулировкой.

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Уже в базовой комплектации BMW X7 получит четырехзонный климат-контроль и панорамную крышу. А в списке опций будет пятизонная климатика, увеличенная панорамная крыша Sky Lounge, стеклянная отделка органов управления, стереосистема Bowers & Wilkins и развлекательная система Professional для пассажиров задних рядов.

На первых порах покупатели BMW X7 смогут выбрать один из четырех двигателей: два бензиновых и пару дизелей. Версия xDrive50i с бензиновым V8 4.4 мощностью 462 лошадиных силы в России продаваться не будет. Для нас единственным бензиновым мотором будет рядная «шестерка» мощностью 340 сил в версии xDrive40i. Шестицилиндровый дизель B57 объемом три литра будет предложен в двух модификациях: базовой, мощностью 265 сил (для нас его отдачу снизили до 249 сил) в версии xDrive30d и флагманской 400-сильной версии с четырьмя турбинами на BMW X7 M50d.

Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic и системой полного привода xDrive, где момент на передние колеса передается при помощи многодисковой муфты. А в оснащение спортивной М-модели X7 M50d также входит дифференциал M Sport с электронной блокировкой в приводе задних колес.

В отличие от BMW X5, который предлагается с пружинной или пневматической подвеской на выбор, все кроссоверы X7 будут оснащаться исключительно пневмоподвеской с электронноуправляемыми амортизаторами. Причем клиренс можно менять в диапазоне до 80 миллиметров нажатием кнопки на центральной консоли или при помощи ключа BMW Display Key.

Рулевой механизм с подруливанием задних колес и активные стабилизаторы поперечной устойчивости входят в число опций. Можно заказать и пакет Off-Road, добавляющий четыре внедорожных сценария работы бортовой электроники. В режимах xSand, xGravel, xRocks и xSnow меняется алгоритм работы «автомата», системы полного привода, отклики на педаль газа и клиренс автомобиля.

По умолчанию все BMW X7 будут оснащаться светодиодными фарами головного света, а в качестве опции предлагаются фары BMW Laserlight с лазерно-люминофорной секцией дальнего света, бьющей на 600 метров.

Как и полагается флагманской модели, BMW X7 снабжен богатым набором электронных помощников водителя: активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, ассистентами руления и удержания в полосе, ассистентом перестроения, системами предупреждения о смене полосы движения, приоритетности проезда и наличия транспорта, движущегося в поперечном направлении. Ассистент парковки также включает ассистент движения задним ходом. Машины для американского рынка также получат ассистент экстренной остановки.

Новый полностью цифровой кокпит — уже в стандартной комплектации: сюда входит виртуальный щиток приборов и центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма. В терминологии BMW это называется Live Cockpit Professional. Он выполнен на основе операционной системы BMW 7.0, обновляется через интернет и получит высококлассную систему голосового управления от Microsoft.

Выпуск кроссоверов BMW X7 развернут на заводе в Спартанберге. Он является базовым длявсех кроссоверов BMW с продольным расположением силового агрегата: X3, X4, X5 и X6.

Официальный старт продаж запланирован на март 2019 года. В России новый BMW X7 будет предлагаться в трех модификациях. BMW X7 xDrive40i с бензиновым мотором мощностью 340 сил будет предлагаться по цене от 5 830 000 рублей, модификацию xDrive30d с 249-сильным дизелем оценили в 5 990 000 рублей, а самый мощный BMW X7 M50d будет стоить от7 490 000 рублей.

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