Представлен BMW Z4 третьего поколения

Помимо этого, для BMW Z4 M40i First Edition доступна отделка салона черной кожей Vernasca, кресла с электрорегулировками, аудиосистема с объемным звучанием Harman Kardon, адаптивная светодиодная оптика и комплекс BMW Live Cockpit Professional с двумя дисплеями высокого разрешения.

Более подробная информация о комплектациях и технической начинке нового BMW Z4 будет анонсирована в следующем месяце.