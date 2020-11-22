Subaru объяснила, почему у нового BRZ нет турбонаддува

В беседе с изданием Road & Track руководитель отдела Subaru по связям с общественностью Доминик Инфанте заявил, что добавление турбины вынуждало инженеров идти на компромиссы.
Дело в том, что на 2,4-литровом оппозитном двигателе турбокомпрессор расположен снизу, поэтому мотористы оказались перед выбором — установить нагнетатель, сместив наверх силовую установку, или отказаться от наддува, расположив мотор максимально низко.
Интерьер новой Subaru BRZ
Отличная управляемость Subaru BRZ первого поколения — заслуга в том числе низкого центра тяжести. Инженеры японской фирмы посчитали нелогичным идти на компромиссы в ездовых характеристиках ради увеличения мощности. Вдобавок, переход на турбомотор неизбежно привёл бы к увеличению стартовой цены и снаряжённой массы.
Запрос на повышение производительности со стороны клиентов не остался без внимания — у нового BRZ с мотором 2.4 более линейная кривая крутящего момента, а пиковые 249 Нм тяги достигаются уже при 3700 оборотах в минуту, тогда как 2,0-литровый мотор предшественника приходилось раскручивать до 6400 оборотов.
Компания Subaru ещё не раскрыла прайс-лист на BRZ второго поколения, но американские журналисты полагают, что стартовая цена новинки не превысит отметку 27 тысяч долларов, то есть BRZ будет стоить сравнимо с Mazda MX-5. Продажи новой Subaru BRZ начнутся во втором полугодии 2021 года.