Subaru объяснила, почему у нового BRZ нет турбонаддува

В беседе с изданием Road & Track руководитель отдела Subaru по связям с общественностью Доминик Инфанте заявил, что добавление турбины вынуждало инженеров идти на компромиссы.

Дело в том, что на 2,4-литровом оппозитном двигателе турбокомпрессор расположен снизу, поэтому мотористы оказались перед выбором — установить нагнетатель, сместив наверх силовую установку, или отказаться от наддува, расположив мотор максимально низко.