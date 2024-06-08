Bugatti назвала дату премьеры долгожданного преемника Chiron

А заодно продемонстрировала отдельные элементы новинки

В нынешнем году состоится премьера нового гиперкара Bugatti, который впервые в истории французской марки получит гибридную силовую установку. Официальных данных о модели пока очень мало, но автопроизводитель ближе к дебюту постепенно начинает раскрывать подробности о своей новинке. Пара коротких видеороликов позволила узнать не только некоторые нюансы дизайна, но и получить информацию о дате публичного дебюта долгожданного суперавтомобиля.