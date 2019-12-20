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13:07

Новый Volkswagen Caddy: первые изображения

Компактвэн следующего поколения представят в 2020 году

Алексей Носаченко
Отделение Volkswagen Commercial Vehicles показало дизайн-скетчи нового микровэна Caddy и его грузовой версии Caddy Cargo. Модель сменит поколение в 2020 году и получит совершенно другой дизайн, который должен привлечь покупателей, ведущих активный образ жизни.

Volkswagen Caddy следующего поколения будет полностью отличаться от нынешней машины. В компании уверяют, что пересмотрели всю конструкцию, вплоть «до винтика». Причем компактвэну постарались придать чуть больше спортивности: слегка завалили крышу, а формы сделали более выразительными. В таком виде автомобиль должен привлечь тех покупателей, кто увлекается спортом или любят активно проводить время.

Новый Caddy легко отличить по вертикальным светодиодным фонарям, узким фарам и решетке радиатора, а также большому заднему стеклу. Для грузовой версии по-прежнему будет доступна опциональная глухая дверь багажника, подъемная или распашная.

Микровэн Volkswagen Caddy текущего поколения в России стоит от 1 513 600 рублей. Он оснащается атмосферным двигателем 1.6 (110 сил) либо турбомотором 1.4 TSI (125 сил), а также дизелем 2.0 (110 или 140 сил). Машины с младшим 2.0 TDI могут оснащаться полным приводом, остальные — только переднеприводные.