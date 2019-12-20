Новый Volkswagen Caddy: первые изображения

Volkswagen Caddy следующего поколения будет полностью отличаться от нынешней машины. В компании уверяют, что пересмотрели всю конструкцию, вплоть «до винтика». Причем компактвэну постарались придать чуть больше спортивности: слегка завалили крышу, а формы сделали более выразительными. В таком виде автомобиль должен привлечь тех покупателей, кто увлекается спортом или любят активно проводить время.