Cadillac Escalade IQ получил удлиненную версию

Пиковая отдача в режиме Velocity Max составляет 760 лошадиных сил и 1064 Нм крутящего момента. Батарея внедорожника собрана из 24 модулей и имеет емкость 205 киловатт-часов, которых, по оценкам самого Cadillac, хватит больше чем на 724 километра. Час зарядки переменным током (19,2 кВт) даст 58 дополнительных километров, а 10 минут подключения к «быстрому» терминалу обеспечат в три раза больше. С места до 60 миль в час (97 км/ч) Escalade IQL разгоняется за 4,7 секунды и может буксировать прицеп массой до 3,4 тонны.