Исследование: современные автомобили менее привлекательные, чем модели прошлых лет

Хуже всего обстоят дела с оценкой внешнего вида. Если два года назад общая оценка составляла 894 балла, то сейчас она снизилась до 888 баллов. Аналитики отмечают, что большинство автовладельцев не находят новые машины такими привлекательными, какими они были раньше. Причем совершенно новые модели набрали всего на три балла больше, чем те, которые за последние два года успели пережить рестайлинг или сменить поколение.

Не нравятся водителям и сложные современные мультимедийные системы. Больше половины автомобилистов используют центральный экран в основном для того, чтобы включить музыку, реже водители совершают с помощью него звонки, еще реже используют голосовое управление или встроению навигацию.