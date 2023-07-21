Исследование: современные автомобили менее привлекательные, чем модели прошлых лет

Исследование: современные автомобили менее привлекательные, чем модели прошлых летТакой вывод содержится в недавнем отчете J.D. Power
Автовладельцы находят современные машины менее привлекательными, чем модели прошлых лет. К такому выводу пришли эксперты американского консалтингового агентства J.D. Power. Они провели исследование и сравнили оценки потребителей за последние два года. Автомобили оценивались по 10 категориям, и по девяти из них современные модели набрали меньшее количество баллов, чем двумя годами ранее. Единственная категория, в которой оценка оказалась выше, чем в 2021 году — топливная экономичность.
Хуже всего обстоят дела с оценкой внешнего вида. Если два года назад общая оценка составляла 894 балла, то сейчас она снизилась до 888 баллов. Аналитики отмечают, что большинство автовладельцев не находят новые машины такими привлекательными, какими они были раньше. Причем совершенно новые модели набрали всего на три балла больше, чем те, которые за последние два года успели пережить рестайлинг или сменить поколение.
Не нравятся водителям и сложные современные мультимедийные системы. Больше половины автомобилистов используют центральный экран в основном для того, чтобы включить музыку, реже водители совершают с помощью него звонки, еще реже используют голосовое управление или встроению навигацию.
Если говорить о марках премиум-сегмента, то в наибольшей степени новыми автомобилями удовлетворены владельцы моделей Land Rover, Porsche и BMW — опрос проводился среди тех, кто приобрел машину в США три месяца назад. Среди брендов масс-маркета выделают Dodge, Ram, GMC и MINI.
Среди моделей наибольшее количество баллов в своих классах набрали Kia EV6, Genesis GV60, Hyundai Santa Cruz, Porsche 911, Dodge Challenger, а также MINI Cooper и Countryman.