Стало известно, когда в России появится новый Chery Tiggo 4 Pro

Самый доступный кроссовер в модельной линейке Chery обновится

Когда Сhery обновит в России свой самый дешевый кроссовер. Autonews.ru выяснил: рестайлинговый Tiggo 4 Pro ждут в конце 2024 года либо в самом начале 2025-го. В пресс-службе китайской марки журналистам рассказали, что изменения произойдут в дизайне экстерьера кроссовера, а также для него предложат более мощный двигатель. Пока же Tiggo 4 Pro доступен на российском рынке с 1,5-литровым мотором в двух вариантах форсировки, на 113 и 147 лошадиных сил. Привод у только передний, а коробка передач — «механика» либо вариатор. По состоянию на середину октября цены на модель начинаются от 2,13 миллиона рублей без учета скидок.