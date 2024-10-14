Стало известно, когда в России появится новый Chery Tiggo 4 Pro

Стало известно, когда в России появится новый Chery Tiggo 4 ProСамый доступный кроссовер в модельной линейке Chery обновится
Слухи о том, что Tiggo 4 Pro в обозримом будущем преобразится в России, ходят с весны. Тогда Chery представила рестайлинговую версию Tiggo 4 для Китая, и сообщалось, что такой кроссовер может добраться до российского рынка, по пути обзаведясь приставкой Pro. Внешне обновленный кросс напоминает «старшие» Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max: у него зауженная оптика и радиаторная решетка в новом дизайне с рисунком в виде ромбов. По неофициальным данным, у такой «четверки», помимо классического ДВС, будут версии с гибридной и электрической силовыми установками.
Между тем, актуальный Tiggo 4 Pro обновился в России сравнительно недавно: в мае дебютировала юбилейная версия 18 Years Edition, которая вытеснила из гаммы «обычный» кроссовер. Главным новшеством стал единый кластер на передней панели, который объединил 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера.
В начале осени стало известно, что Chery Tiggo 4 Pro получил Одобрение типа транспортного средства, причем местом сборки в сертификате указан не китайски завод, а калининградский «Автотор». Там же может прописаться и Jetour X70 Plus.