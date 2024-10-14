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Опубликовано 14 октября 2024, 16:36
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Стало известно, когда в России появится новый Chery Tiggo 4 Pro

Самый доступный кроссовер в модельной линейке Chery обновится
Когда Сhery обновит в России свой самый дешевый кроссовер. Autonews.ru выяснил: рестайлинговый Tiggo 4 Pro ждут в конце 2024 года либо в самом начале 2025-го. В пресс-службе китайской марки журналистам рассказали, что изменения произойдут в дизайне экстерьера кроссовера, а также для него предложат более мощный двигатель. Пока же Tiggo 4 Pro доступен на российском рынке с 1,5-литровым мотором в двух вариантах форсировки, на 113 и 147 лошадиных сил. Привод у только передний, а коробка передач — «механика» либо вариатор. По состоянию на середину октября цены на модель начинаются от 2,13 миллиона рублей без учета скидок.
Обновленный Chery Tiggo 4 Pro
Обновленный Chery Tiggo 4 Pro
© Autonews.ru
Лиза Будрина

Слухи о том, что Tiggo 4 Pro в обозримом будущем преобразится в России, ходят с весны. Тогда Chery представила рестайлинговую версию Tiggo 4 для Китая, и сообщалось, что такой кроссовер может добраться до российского рынка, по пути обзаведясь приставкой Pro. Внешне обновленный кросс напоминает «старшие» Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max: у него зауженная оптика и радиаторная решетка в новом дизайне с рисунком в виде ромбов. По неофициальным данным, у такой «четверки», помимо классического ДВС, будут версии с гибридной и электрической силовыми установками.

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Между тем, актуальный Tiggo 4 Pro обновился в России сравнительно недавно: в мае дебютировала юбилейная версия 18 Years Edition, которая вытеснила из гаммы «обычный» кроссовер. Главным новшеством стал единый кластер на передней панели, который объединил 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера.

В начале осени стало известно, что Chery Tiggo 4 Pro получил Одобрение типа транспортного средства, причем местом сборки в сертификате указан не китайски завод, а калининградский «Автотор». Там же может прописаться и Jetour X70 Plus.