Начались продажи обновленного Haval Dargo. Известна цена для Китая

Обновленный Haval Dargo можно узнать прежде всего по двум широким горизонтальным планкам не решетке радиатора вместо прежних трех. Круглые фары остались в строю, но получили более квадратные рамки. Сзади изменения ограничились надписью Haval новым шрифтом без курсива.

Длина кроссовера по-прежнему составляет 4620 миллиметров (близко к Toyota RAV4), клиренс — 200 миллиметров. Колесные диски 18- либо 19-дюймовые на выбор.

Также в Haval усовершенствовали полуавтопилот уровня L2, получающий данные с 14 радаров и пяти камер. Теперь он помогает в управлении на высоких скоростях и умеет парковать Dargo дистанционно. Также в арсенале — проекционный дисплей, функция «прозрачного капота», отсек для беспроводной зарядки, вентиляция и функция массажа в передних сиденьях.

Китайский Big Dog предлагают с 1,5-литровым мотором мощностью 184 лошадиных сил (275 Нм) и двухлитровым агрегатом, отдача которого увеличилась на 27 сил до 238. Крутящий момент вырос на 60 Нм до 385 Нм. Первый сочетается с семидиапазонным «роботом», второй — с девятидиапазонным.