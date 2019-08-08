Появились подробности о новом Land Rover Defender

Основой нового Land Rover Defender стал фактически алюминиевый монокок D7u — модернизированный и усиленных вариант платформы Discovery и Range Rover Sport. Здесь более прочные подрамники, рычаги подвески, шаровые опоры и втулки; увеличенная артикуляция колёс, ходы подвески и дорожный просвет. По словам Энди Дикса, руководителя группы разработки продукта, заложенный в «Дефендер» запас прочности и надёжности превосходит все стандарты Land Rover.
Для тестирования новых моделей Land Rover использует роботизированную платформу, позволяющую воспроизвести движения автомобиля в трёхмерном пространстве. За несколько недель можно сымитировать 240 тысяч километров пробега в самых экстремальных условиях. Но для Defender пришлось перекалибровать даже настройки этой платформы.
У нового Defender будут оригинальные настройки системы полного привода и антипробуксовочной Terrain Response, дифференциалы с электронной блокировкой в обеих осях, увеличенные углы въезда и съезда, а также несколько вариантов покрышек — от вседорожных до грязевых. Другие настройки будут и у подвески: базовой станет вариант со стальными пружинами, а за доплату предложат пневмостойки. Для адаптивных амортизаторов разработан специальный блок температурного контроля, который не допустит их перегрева. Размер колёс варьируется от 18 до 22 дюймов.
Как и предшественник, новый Defender будет продаваться в версиях с длинной и короткой базой. Однако теперь цифры 90 и 110 — условные. Позднее появится модификация с индексом 130. В гамму двигателей внедорожника войдут три бензиновых и три дизельных агрегата, которые сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом». В качестве базового бензинового двигателя предложат двухлитровый P300, а более мощной альтернативой станет P400 объёмом три литра либо подключаемый гибрид P400e с «турбочетвёркой» 2.0. Электрифицированная модификация будет самой быстрой – разгон от нуля до «сотни» у неё займёт всего 5,9 секунды.