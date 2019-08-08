Появились подробности о новом Land Rover Defender

Как и предшественник, новый Defender будет продаваться в версиях с длинной и короткой базой. Однако теперь цифры 90 и 110 — условные. Позднее появится модификация с индексом 130. В гамму двигателей внедорожника войдут три бензиновых и три дизельных агрегата, которые сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом». В качестве базового бензинового двигателя предложат двухлитровый P300, а более мощной альтернативой станет P400 объёмом три литра либо подключаемый гибрид P400e с «турбочетвёркой» 2.0. Электрифицированная модификация будет самой быстрой – разгон от нуля до «сотни» у неё займёт всего 5,9 секунды.