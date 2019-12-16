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11:43

Посмотрите, как может ездить новый Land Rover Defender

Внедорожник испытали на раллийной трассе

© Фото: largus.fr
Алексей Носаченко
Французское издание L'argus опубликовало ролик с тестов нового Land Rover Defender. За рулём предсерийного прототипа внедорожника находился главный инженер JLR Майк Кросс.

Для серии испытаний Кросс выбрал Land Rover Defender 110 в версии P400. Под капотом такого внедорожника установлена рядная «шестерка» 3.0 (400 сил и 550 Нм) с электронаддувом и 48-вольтовой бортовой сетью, совмещенная с восьмидиапазонным автоматом ZF и постоянным полным приводом. «Деф» с индексом P400 разгоняется до «сотни» за 6,1 секунды и способен достигнуть 208 километров в час — по меркам предшественника (около 16 секунд до ста) это очень быстро.

Видео: L'argus

В первом тесте внедорожнику предстояло на высокой скорости совершить несколько прыжков. Затем Кросс проехал на нём по раллийной трассе, показав хороший темп и эффектные боковые скольжения в поворотах.

Старт продаж нового Land Rover Defender запланирован на следующий год. В России внедорожник появится во второй половине 2020-го