Посмотрите, как может ездить новый Land Rover Defender

В первом тесте внедорожнику предстояло на высокой скорости совершить несколько прыжков. Затем Кросс проехал на нём по раллийной трассе, показав хороший темп и эффектные боковые скольжения в поворотах.

Старт продаж нового Land Rover Defender запланирован на следующий год. В России внедорожник появится во второй половине 2020-го