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11:51

Новый Land Rover Defender приедет на свою презентацию из Казахстана

Внедорожник официально представят 10 сентября в 10:50

Представители компании Land Rover раскрыли точную дату презентации нового поколения внедорожника Defender. Его рассекретят 10 сентября, прямая трансляция премьеры начнется в 10 часов 50 минут, перед этим новинке предстоит пробег более 5 тысяч километров от Казахстана до Франкфурта.

На премьеру автомобиль приедет из длительного автопробега длиной более 5 тысяч километров. Стартовая точка маршрута была в Казахстане, в Долине Замков в Чарынском каньоне, а финальной точкой масштабной экспедиции станет Франкфурт. Там 10 числа открывается Международный автосалон, в первый день которого и состоится премьера нового поколения Land Rover Defender.

О новом внедорожнике известно, что он переехал на новую платформу — теперь в основе лежит архитектура MLA как у модели Discovery, также будут доступны две версии: обычная и длиннобазная. Последняя появится в продаже не раньше 2021 года и получит восемь посадочных мест.

В моторной гамме ожидается появление трех дизельных и трех бензиновых агрегатов, также будет доступна гибридная «турбочетверка» объемом 2,0 литра. Бензоэлектрическая версия будет самой быстрой в семействе: с места до 100 километров в час она сможет разогнаться за 5,9 секунды. В качестве трансмиссии будет использоваться автоматическая коробка передач, привод будет полный.

У дилеров новое поколение Land Rover Defender появится в следующем году. По неофициальным данным, начальная цена составит 40 тысяч фунтов стерлингов — 3 257 457 рублей по текущему курсу. Производство наладят на заводе Jaguar Land Rover в словацкой Нитре.