Новый Land Rover Defender приедет на свою презентацию из Казахстана

На премьеру автомобиль приедет из длительного автопробега длиной более 5 тысяч километров. Стартовая точка маршрута была в Казахстане, в Долине Замков в Чарынском каньоне, а финальной точкой масштабной экспедиции станет Франкфурт. Там 10 числа открывается Международный автосалон, в первый день которого и состоится премьера нового поколения Land Rover Defender.

О новом внедорожнике известно, что он переехал на новую платформу — теперь в основе лежит архитектура MLA как у модели Discovery, также будут доступны две версии: обычная и длиннобазная. Последняя появится в продаже не раньше 2021 года и получит восемь посадочных мест.