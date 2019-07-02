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13:32

Раскрыта информация о новом Land Rover Defender

Внедорожник следующего поколения предложат в трех версиях

На форуме Disco4.com появилась подробная информация о моторах, габаритах, комплектациях и оснащении Land Rover Defender следующего поколения. Для модели предусмотрены три версии, две из которых, 90 и 110, поступят в продажу в 2020 году, а третья, удлиненная с индексом 130, годом позже.
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Defender 90 достигает в длину 4 323 миллиметров, в высоту – 1 927 миллиметров, а в ширину – 1 999 миллиметров (скорее всего, с учетом наружных зеркал). Колесная база такого внедорожника составляет 2 587 миллиметров. Автомобиль предложат в пяти- либо шестиместном исполнении.

Defender 100 превосходит 90-й почти по всем параметрам: длина, высота и ширина автомобиля составляют 4 758, 1 916 и 1 999 миллиметров соответственно, а колесная база равна 3 022 миллиметрам. Для него предусмотрены пяти, шести и семиместные исполнения.

Defender с обозначением 130, который появится на рынке не раньше 2021 года, получил восемь посадочных мест. Его дина составляет 5 100 миллиметров, а высота, ширина и колесная база – 1 915, 1 999 и 3 022 миллиметров соответственно.

В моторную гамму войдут три бензиновых и три дизельных агрегата, которые сочетаются с «автоматом» и системой полного привода. В качестве базового бензинового двигателя предложат двухлитровый P300, а более мощной альтернативой станет P400 объемом 3 литра либо подключаемый гибрид P400e с «турбочетверкой» 2.0. Электрифицированная модификация будет самой быстрой – разгон от нуля до «сотни» занимает у нее всего 5,9 секунды.

Дизели маркируются D200, D240 и D300. Версия с D200 будет разгоняться до 100 километров в час за 10 секунд, с D240 – за 8,3 секунды, а с D300 – за 7,4 секунды.

Ранее дизайн экстерьера внедорожника раскрыли на цифровой панели приборов

Список стандартного оснащения модели включает 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, 7-дюймовый экран на приборной панели и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов. В более дорогом исполнении S внедорожник дополнительно укомплектован передними противотуманками и 12-дюймовой панелью приборов. В комплектации SE предусмотрены 20-дюймовые диски, система автоматической парковки и аудиосистема с 10 динамиками. В «топе» Defender получит пакет электронных ассистентов Co-Pilot.

По неофициальным данным, цены на модель будут начинаться от 40 тысяч фунтов стерлингов. Производством модели наладят на заводе в словацкой Нитре.

Источник: Disco4.com
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