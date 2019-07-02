Раскрыта информация о новом Land Rover Defender

Defender с обозначением 130, который появится на рынке не раньше 2021 года, получил восемь посадочных мест. Его дина составляет 5 100 миллиметров, а высота, ширина и колесная база – 1 915, 1 999 и 3 022 миллиметров соответственно.

В моторную гамму войдут три бензиновых и три дизельных агрегата, которые сочетаются с «автоматом» и системой полного привода. В качестве базового бензинового двигателя предложат двухлитровый P300, а более мощной альтернативой станет P400 объемом 3 литра либо подключаемый гибрид P400e с «турбочетверкой» 2.0. Электрифицированная модификация будет самой быстрой – разгон от нуля до «сотни» занимает у нее всего 5,9 секунды.

Дизели маркируются D200, D240 и D300. Версия с D200 будет разгоняться до 100 километров в час за 10 секунд, с D240 – за 8,3 секунды, а с D300 – за 7,4 секунды.