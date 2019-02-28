Renault Duster после обновления стал дороже. Но не намного

Наибольшие изменения произошли в салоне. Renault Duster получит новый руль, который в зависимости от комплектации может быть отделан кожей, обивку сидений с серебристой прострочкой, а в топовой версии — комбинированную отделку, кнопку на центральной консоли для управления обогревом лобового стекла, доработанную мультимедийную систему с семидюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Вместе с обновлением «Дастера» изменились наименования комплектаций. Теперь базовая Autentique называется Access, Expression — Life, Privilege — Drive, а самая богатая версия Luxe Privilege — Drive Plus. Начальная цена внедорожника с передним приводом, двигателем 1.6 (114 сил) и «механикой» отныне составляет 709 000 рублей.