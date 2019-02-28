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16:37

Renault Duster после обновления стал дороже. Но не намного

Цена в зависимости от комплектации выросла на 10-21 тысячу рублей

Российский офис Renault назвал цены на Duster, который недавно пережил самое масштабное обновление с 2015 года. В зависимости от комплектации внедорожник подорожал на 10-21 тысячу рублей.
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Наибольшие изменения произошли в салоне. Renault Duster получит новый руль, который в зависимости от комплектации может быть отделан кожей, обивку сидений с серебристой прострочкой, а в топовой версии — комбинированную отделку, кнопку на центральной консоли для управления обогревом лобового стекла, доработанную мультимедийную систему с семидюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Вместе с обновлением «Дастера» изменились наименования комплектаций. Теперь базовая Autentique называется Access, Expression — Life, Privilege — Drive, а самая богатая версия Luxe Privilege — Drive Plus. Начальная цена внедорожника с передним приводом, двигателем 1.6 (114 сил) и «механикой» отныне составляет 709 000 рублей.

В исполнении Life кроссовер комплектуется подушкой безопасности пассажира, черными боковыми стойками и бортовым компьютером. Цена такого автомобиля — 859 990 рублей.

Топовые версии — Drive и Drive Plus, обойдутся минимум в 987 990 и 1 082 990 рублей соответственно. Самый дорогой Duster c полным приводом, «автоматом» и двухлитровым двигателем обойдется в 1 132 990 рублей.

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